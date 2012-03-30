В Україні проводиться «зачистка» мерів?

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення вона висловила у місцевій газеті “Пост громадського контролю”.

“В Україні почався процес «зачистки» міських голів, які не належать до партії влади, – перед виборами 2012 року. Прикладом цього є припинення повноважень міського голови у Южноукраїнську, спроби це зробити у Кузнецовську”, - сказала О.Омельчук.

На думку О.Омельчук, депутати Нетішинської міської ради, які 13 березня проголосували за висловлення їй недовіри, порушили законодавство.

“Аби довести це, я звернулась до суду. І, незважаючи на ймовірний тиск на суди в Україні, я піду до кінця, навіть якщо доведеться звертатися до Європейського суду”, - наголосила О.Омельчук.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня більшість депутатів Нетішинської міської ради проголосувала за висловлення недовіри міському голові О.Омельчук.

Також депутати міськради направили звернення до Верховної Ради України щодо проведення позачергових виборів міського голови.

Довідка. О.Омельчук була обрана мером Нетішина у жовтні 2010 року. На виборну посаду її підтримала партія «Фронт Змін».