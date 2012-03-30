Кличко: для інвесторів є непривабливою не Україна, а нинішня її влада

Непривабливою для інвесторів є не Україна, а нинішня українська влада. Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко під час зустрічі з представниками бізнесу та іноземних інвестиційних компаній у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами політика, Україна може бути однією з найбільш привабливих для інвестицій країн регіону. Але на заваді цьому стоїть чинна влада, яка своїми діями фактично «зв’язує» українську економіку.

Серед причин, які заважають розвитку вітчизняної економіки, В.Кличко називає відсутність механізмів для розвитку підприємницького потенціалу. «Крім того, у нас неможливий дієвий захист прав власності, викривлена структура податків. Корупція пронизала усі сфери економіки. Найгірше, що чиновник однією рукою створює непридатні умови для ведення бізнесу, а іншою – вибірково підтримує певні галузі або окремі підприємства, за якими зазвичай стоять олігархічні групи», – зазначив лідер «УДАРу».

На думку В.Кличка, нинішня влада приділяє багато часу розповідям про реформи, агітації інвесторів. Але без реальних реформ, без подолання корупції, без гарантій прав власності та інвестицій все це не має сенсу.

«Реформи залежать від політичної волі. І їх треба пояснювати, обстоювати і здійснювати. Приклад успішності такого реформування – Грузія, яка за досить короткий час пройшла шлях від однієї з найкорумпованіших держав до країни успішних реформ. Сьогодні треба не говорити про проблеми, а відстоювати свою точку зору, своє бачення і змінювати ситуацію. В Україні повинні бути європейські цінності, принципи й закони», – зазначив В.Кличко.