Турчинов: бажано усунути нинішню владу мирним шляхом

Такий прогноз дав в інтерв'ю тижневику Weekly.ua перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«Весь дипломатичний арсенал вичерпано - всі необхідні заяви, звернення до влади були зроблені. Остання резолюція ПАРЄ містить вже пряму загрозу санкцій у разі її невиконання. Але виявляється, Тимошенко на волі для цієї влади страшніша за перспективу економічних санкцій і міжнародної ізоляції. Отже, без усунення нинішнього керівництва країни від влади, бажано мирним шляхом, нічого не вийде», - пояснив політик.

На його думку, найвірніший шлях до звільнення Ю.Тимошенко - перемога опозиції на виборах.

О.Турчинов прогнозує, що після виборів супротивники Віктора Януковича сформують більшість, яка прийме закон про імпічмент президента і запустить процедуру дострокового припинення його повноважень. «У найкоротші терміни відбудеться зміна законодавчої бази — вона буде приведена до європейських стандартів. Все це дозволить нам звільнити всіх політичних в'язнів», - сказав О.Турчинов.