«Батьківщина» відмовилась від спільних з КОД акцій протесту в Тернополі

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», про це заявив керівник організації, народний депутат Василь Деревляний в ефірі місцевого телеканалу, коментуючи відсутність членів «Батьківщини» під час нещодавнього пікету облдержадміністрації з приводу заяви Президента України Віктора Януковича про зміну статусу російської мови.

«Жодної доцільності, крім популізму, цей їх пікет не мав. Замість виступати проти розграбування земель Тернопільщини, захищати інтереси тернополян, захищати Почаївську Лавру від приватизації, пікетують проти другої державної мови. От коли б більш масово вони зібралися по цьому питанню пікетувати Банкову, наша політична сила першою б приєдналася до цієї акції. Хоча, до нами організованих акцій протесту – як у Києві, так і в Тернополі – місцеві демократи ніколи не поспішали долучатися», – констатував В.Деревляний.

Він додав, що минулого року акції ВО «Батьківщина» змушена була самостійно проводити акції протесту проти «нищівних ініціатив та реформ влади, проти злочинної діяльності представників влади в Тернопільській області. Всі тоді боялися образити владу, а вже сьогодні напередодні виборів вийшли піаритися. У нас з такими політиками, які бояться та займаються пустим популізмом, нічого спільного бути не може», – підсумував В.Деревляний.