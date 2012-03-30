Медведчук пояснив, навіщо повернувся у публічну політику

Про це В.Медведчук сказав в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№ 53 від 30 березня).

"Можливо, це багатьох здивує, але це не пов`язано з парламентськими виборами, в яких я не маю наміру брати участь. Більше того, те, з чим я повернувся в публічну політику, не пов`язано з бажанням боротися за владу. У мене абсолютно інші цілі, головна з яких відображена в моїх наукових дослідженнях і стосується побудови громадянського суспільства", - сказав В.Медведчук.

За його словами, створення громадського руху "Український вибір" сприятиме активізації діяльності громадського сектора в період між виборами і насамперед - за допомогою проведення референдумів. "Впродовж 20 років ми постійно обираємо - президентів, парламенти, органи місцевого самоврядування. І потім через деякий час, а іноді й відразу усвідомлюємо, що помилилися у своєму виборі. Коли можна виправити цю помилку? Зараз - тільки на чергових виборах. А що робити, якщо на чергових виборах ми знову помилимося?", - пояснив В.Медведчук.

"Нині формою управління є вибори. Але ж є ще форма управління, яка прийнята в цивілізованому світі, - це референдуми, як місцеві, так і всенародні. Швейцарія за 150 років змогла провести близько 170 референдумів, з них більш як 120 конституційних", - зазначив В.Медведчук.

Він повідомив, що має намір запропонувати свій варіант законопроекту про проведення референдумів в Україні. "Закон про референдум, з яким я готовий вийти до людей, не можна розробити за кілька днів. Його появі передувало вивчення міжнародного досвіду, глибока і тривала науково-дослідна робота. Те, в чому ви хочете мене запідозрити, - що Медведчук робить це під вибори - неправдоподібно, тому що тоді потрібно було б починати років за півтора і робити це з політичною силою, а не з громадським рухом, щоб на цій хвилі спробувати пройти до парламенту. Але ж це робиться за той термін, коли політичну силу, як кажуть у світі політтехнологів, розкрутити неможливо", - заявив В.Медведчук.