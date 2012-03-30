Медведчук вважає, що Тимошенко сидить незаслужено

Про це В.Медведчук заявив в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№ 53 від 30 березня).

"Те, що пов`язано з Юлією Володимирівною Тимошенко, я знаю не тільки по документах, з якими я, природно, не знайомився. Я знайомий з обставинами, які сьогодні кваліфікуються як "склад злочину", і з діями, за які вона осуджена. Я вважаю, що звинувачення, яке їй висунуто, є безпідставним, і Тимошенко незаслужено відбуває покарання у місцях позбавлення волі. І як лідер опозиції, і як жінка, і як людина", - сказав В.Медведчук.

Він повідомив, що спілкувався з Ю.Тимошенко до її арешту. "Наша зустріч не була пов`язана з якимись проектами після виборчої кампанії, після виборів. При тому, що з більшості стратегічних питань наші з нею позиції не збігаються, у нас просто склалися нормальні відносини, от і все", - відзначив В.Медведчук.