УДАР: Парафування Угоди про асоціацію - жест доброї волі з боку ЄС

Парафування Угоди про асоціацію «можна розглядати як жест доброї волі з боку ЄС по відношенню до українського народу, який не повинен бути заручником дій авторитарної влади». Про це йдеться в заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

В «УДАРі» вважають, що парафування Угоди про асоціацію стало можливим в тому числі й завдяки консолідованій позиції української опозиції та громадянського суспільства в питанні євро інтеграції. У заяві партії йдеться про те, що «УДАР» та її лідер Віталій Кличко використовували усі свої можливості, аби донести до європейських політиків і партнерів України позицію щодо необхідності якнайшвидше парафувати текст Угоди. Тому сьогоднішня подія, попри її технічний характер, є важливою перемогою всіх проєвропейських політичних сил.

«Парафування документу, над яким з 2007 року працювали десятки українських та європейських експертів і дипломатів, можна розглядати як жест доброї волі з боку ЄС по відношенню до українського народу, який не повинен бути заручником дій авторитарної влади», – вважають в партії «УДАР».

«Сьогодні, коли дії української влади ставлять під загрозу євроінтеграційні прагнення нашої країни і віддаляють стратегічну мету повноцінної інтеграції до ЄС, опозиція та громадянське суспільство мають згуртуватися навколо європейських цінностей, жорстко і принципово відстоювати європейські демократичні принципи, докласти максимальних зусиль для зміни ситуації в Україні на краще», – йдеться у заяві.

В партії «УДАРі» наголошують, що сьогодні саме від Києва залежить, коли буде підписано і парафовано Угоду: «Переконані, що запорука швидкого підписання документу – це чесні демократичні вибори, повага до прав людини, звільнення з-за грат опозиційних політиків, відмова від вибіркового правосуддя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, в Брюсселі відбудеться перший етап парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.