Афганців залякують смс-ками: «Глянь назад»

Актив організації воїнів-афганців по всій країні піддано жорстоким репресіям. Про це в коментарі УНІАН заявляють члени організації «Ніхто, Крім Нас».

Так, лідер обласної організації «Ніхто, Крім Нас» із Херсона Юрій Бичковський, заявляє, що на його підприємство ТОВ «Старт», яке офіційно входить до двадцятки кращих платників податків Херсонської області, за два останні тижні прийшло вісім перевірок. «Вони приходили і влаштовували перевірки під безпосереднім керівництвом місцевої райадміністрації. У нас абсолютно прозора звітність. До мене ніколи не було жодних претензій. СБУ ініціювала не менш як чотири перевірки щодо мого підприємства, причому без будь-яких серйозних обгрунтувань. До нас в офіс НКН приходили з перевірками і перетрусили макети зброї, які були в офісах, і які я приготував для уроків мужності». За словами Ю.Бичковського, члени НКН у Херсоні «гідні й відомі люди, і всі вони посписково на обліку в СБУ, всі бізнесмени терплять нападки». І їм дають зрозуміти, щоб вони припинили свою громадську активність в НКН.

Ігор Сердюк, голова Чернігівської організації «Ніхто, Крім Нас», розповідає, що після 15 лютого, «коли на покладанні квітів до пам`ятника воїнам-афганцям ми обернулися спиною до Президента, після повернення до Чернігова з певного номера (я готовий його обнародувати) мені постійно йшли смс-ки з однією і тією самою фразою: «Глянь назад». До мене в будинок і до моїх заступників під виглядом співробітників ЖЕКу і обласної влади стали ходити люди і цікавитися, хто ми такі, чи притягувалися до відповідальності, хто до нас приходить та інші подробиці.

За словами Чернігівського голови про кожну поїздку до Києва стає відомо Чернігівському СБУ, куди його викликають і наполегливо цікавляться поїздками до столиці. І.Сердюк також розповів, що здійснюється пресинг і відбуваються перевірки підприємців, яких підозрюють в підтримці НКН.

Лідер Організації «Ніхто, Крім Нас» Олександр Ковальов також заявляє про обшуки і тиск на обласних голів із Донецька, Луганська і Полтави. Він заявляє, що влада знищила і його бізнес. «Початок репресій і перевірок мого бізнесу почався після бунту під парламентом, а закінчилося, коли на покладанні «афганці»показали цій владі спину, - заявляє він. - Влада думає, що зламає нас, але вона робить нас вільними. Репресії здатні згуртувати хлопців із НКН сильніше, ніж пережита війна».

УНІАН намагався прокоментувати цю інформацію в СБУ, проте на дзвінки в прес-службі відомства ніхто не відповідає, також не відповідає телефон прес-секретаря СБУ Марини Остапенко.