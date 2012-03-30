Грищенко: вперше мені приписують слова, яких я не казав

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

«Я здивований словами пані Пурбе-Лундін. За багато років в дипломатії я обговорював різні найскладніші теми з багатьма людьми, але вперше мені приписують слова, яких я не казав», - написав міністр.

К.Грищенко зауважив, що саме під його керівництвом МЗС у 2011 розробило План дій Ради Європи для України, що має сприяти виконанню зобов’язань України перед організацією. Міністр додав, що цей план дій затверджений самою Радою Європи.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня М. де Пурбе-Лундін заявила на прес-конференції у Києві, що представники Моніторингового комітету ПАРЄ були шоковані розмовою із міністром закордонних справ К.Грищенком, під час якої він заявив, що Україна може не виконувати рекомендації ПАРЄ.

«Я скажу вам чесно, що я особисто була шокована словами міністра закордонних справ і тим, як він це казав. І, звичайно, це дійсно було несподіванкою… Я маю сказати, що наш візит не мав хепі енду у вигляді зустрічі з міністром закордонних справ, яка навпаки певною мірою затьмарила весь наш візит. Але це питання мають вирішити між собою українські органи влади», - сказала М. де Пурбе-Лундін.

Вона наголосила, що делегація ПАРЄ зустрічалась з представниками різних владних організацій, які говорили протилежне. «Він (К.Грищенко) передав нам свою думку про те, що, по суті, Україна може робити все що їй заманеться, і навіть не виконувати ні резолюції, ні всі рекомендації комітету», - підкреслила М. де Пурбе-Лундін.