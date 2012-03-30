Тимошенко благає опозицію закрити на замок усі чвари

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у її зверненні до ХІ з’їзду партії «Батьківщина», яке оприлюднив на з’їзді перший заступник голови партії Олександр Турчинов.

"Сьогодні я прошу і благаю вас тільки про одне: об’єднуйтеся, забудьте про всі різночитання, про амбіції, про вузькі партійні інтереси, про ідеологічні розбіжності. Закрийте їх на замок, подаруйте опонентам, загубіть, заховайте, викиньте і забудьте, де вони лежать. Це найменше, що нам сьогодні потрібно. Це товари з простроченим терміном давності. Вони не потрібні", - йдеться у звпрненні.

Ю.Тимошенко вважає символічним, що з’їзд проходить в історичному Будинку вчителя, в якому у свій час відбувалося засідання першого в Україні уряду – Центральної ради. "Центральна рада встигла прийняти четвертий Універсал про незалежність України, але проіснувала ця незалежна держава всього кілька днів. Чому так сталося? Хіба мало було патріотизму, чи забракло їм людської мудрості та волі та незалежності? Ні. У них було все за винятком єдності. А без цього будівельного матеріалу така річ як незалежність і соборна Україна не будуються", - вважає вона.

"Єдине, чого боїться влада – це єдність опозиційних сил. Саме тому вони так багато уваги надають нашим розрізненим діям: той не так пішов, той не так сказав, той не так кашлянув… Будьте обережними. Введіть наджорстокий мораторій на взаємну критику, не давайте владі підстав звинувачувати нас у розбраті, бо ця втрата надій позначиться на громадських настроях в Україні. Наша єдність для влади – страшніша за будь-які санкції світу, за будь-які блокування офшорних рахунків чи позбавлення віз. Це їх страшний сон, і ви можете зробити його реальністю", - заявила Ю.Тимошенко.