Луценко заявив про приєднання до «Батьківщини»

Лідер партії "Народна самооборона" Юрія Луценко заявив сьогодні про свій перехід до лав партії "Батьківщина".

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Народної самооборони", про це йдеться у його листі до делегатів та гостей ХІ з’їзду партії "Батьківщина".

"Як лідер "Народної самооборони", я тут і тепер заявляю про приєднання до партії "Батьківщина". Вірю, що шлях об’єднання – це шлях до перемоги. Маю на увазі перемогу передовсім не партійну, а перемогу здорового глузду. Перемогу правди, перемогу України та її народу", - йдеться у листі, який оголосив його брат Сергій Луценко на з`їзді.

За словами Ю.Луценка, кожен, хто думає про українську політику "з висоти національного інтересу, а не з жаб’ячого підскоку егоїстичного бажання потрапити у парламент із жменькою партійців" повинен розуміти необхідність об`єднання.

Лідер "Народної самооборони" переконаний у необхідності висунення єдиного списку кандидатів у депутати, узгодженого не тільки з партійними штабами, але й з виборцями, а також розробки "спільної Програми євроремонту України із конкретним планом реформи правосуддя, податкової системи, антимонопольної політики та прозорості використання державних ресурсів".

"Скажу відверто: недопустимо, щоб вся виборча кампанія йшла лише під знаком звільнення Тимошенко та Луценка. Вона має йти під гаслом звільнення України", - заявив Ю.Луценко.

Лідер "Народної самооборони" вимагає від колег негайно перейти від міжпартійних переговорів, які неприпустимо затягнулися, до практичної, відкритої і чесної розмови з виборцями, а також оприлюднити узгоджених єдиних кандидатур на посади київського мера, спікера парламенту, глави демократичного уряду і майбутнього Президента України.

"Я впевнений, що такий підхід до спільної політичної діяльності демократів зробить питання усунення режиму Януковича питанням часу і форми. Якщо ми будемо разом, то у 2015 році чи раніше, із Майданом чи без, але Янукович і його партія злодіїв та брехунів змушена буде піти. І як вчить приклад Каддафі, головне - вчасно здатися", - резюмував Ю.Луценко.