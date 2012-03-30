Попова просять очистити Київ від кіосків і стихійних ринків

Першочерговими завданнями міської влади в транспортній сфері кияни вважають збільшення й оновлення рухомого складу громадського транспорту. 44% жителів столиці хотіли б, щоб парк автобусів і тролейбусів збільшився ще до Дня Києва. Про це повідомляє Главком.

Відповідаючи на питання Call-центру, яких ще заходів має вжиті міська влада, щоб до кінця весни покращити роботу громадського транспорту, кияни називали також жорсткий контроль над роботою маршрутних таксі та усунення недоліків у роботі міської електрички. А 27% вважають, що керівництво Києва повинне виконати все перераховане.

Відповіді киян показали, що перетворення, які розпочалися в Києві минулого року під керівництвом Олександра Попова, дійсно актуальні для міста. Так, на початку весни на вулиці Києва вийшли близько ста новеньких автобусів і тролейбусів, куплених за бюджетні гроші. А до кінця весни міська влада розраховує випустити на міські маршрути ще до 400 одиниць громадського транспорту. Передбачається, що в результаті збільшення кількості автобусів і тролейбусів великої місткості скоротиться або відпаде потреба в маршрутках в центральній частині міста.

Відповідаючи на питання про шляхи наведення порядку в інших сферах, найчастіше кияни пропонували таке. У сфері торгівлі – ліквідувати осередки несанкціонованої торгівлі в підземних переходах (27%) і поліпшити контроль над якістю продукції в супермаркетах (26%). У ситуації з МАФами – негайно очистити місто від кіосків (40%). В рамках благоустрою – висадити нові парки та сквери (42%). Всі ці заходи передбачені планами КМДА на 2012 рік.

Опитування проводилося з 5 по 22 березня 2012 року. У ньому взяли участь близько 5 тис. осіб.

Нагадаємо, що голова КМДА Олександр Попов неодноразово заявляв про необхідність розширення територіального самоврядування в Києві. На його думку, міська влада зобов`язана планувати роботу з урахуванням думок киян. А рішення з ключових питань міського господарства мають приймати самі жителі на референдумах.