Іващенко відмовився свідчити і відповідати на запитання суду

Колишній т.в.о. міністра оборони України Валерій Іващенко відмовився давати покази і відповідати на запитання суду з приводу висунутого йому обвинувачення щодо незаконних дій при погодженні проекту плану санації Феодосійського судно-механічного заводу, оскільки вважає себе невинним і не має більше додати щось до сказаного ним у ході досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він оголосив сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва, коли суд мав перейти до стадії отримання від нього пояснень та відповідей на запитання сторін-учасниць процесу.

«Я відмовляюсь давати показання, оскільки вважаю, що мені нічого додати до того, про що я давав покази на досудовому слідстві та що було з’ясовано в ході судових засідань при допитах свідків, дослідженні матеріалів справи та речових доказів», - зазначив В.Іващенко.

Він зауважив при цьому, що в ході судових засідань переконався у системних, грубих порушеннях своїх конституційних прав. «Судом не було забезпечено рівність прав сторін, як того вимагають закони та Конституція України. Судове дослідження справи спирається головним чином на матеріали досудового слідства, в тому числі на брутально сфальсифіковані документи», - наголосив, пояснюючи свою відмову давати покази, В.Іващенко.

Продовжуючи тему, він зауважив, що про вказані ним порушення свідчить, в тому числі, небажання суду допитувати більшість заявлених стороною обвинувачення свідків саме у судовому засіданні, не зважаючи на наполягання на цьому з боку захисту. «Я і мої захисники всупереч законам, Конституції України, загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод поставлені судом в умови, коли ми повинні доводити мою невинуватість, а не навпаки, не зважаючи на те, що жодних незаконних дій я не вчиняв. Тому вважаю недоцільним і неприпустимим для себе свою участь у фарсі, а не у справжньому правосудному процесі», - наголосив В.Іващенко.

Після того, як В.Іващенко оголосив свою заяву, головуючий в судовому процесі суддя Сергій Вовк звернувся до нього з уточнюючим запитанням: «Тобто, ви відмовляєтесь, в тому числі, давати відповіді на запитання».

«Так, в тому числі давати відповіді на запитання, оскільки у мене є покази, які я давав на досудовому слідстві, і я від них не відмовляюся», - відповів В.Іващенко.

Після цього, врахувавши позицію В.Іващенка, суд вирішив оголосити його покази, надані ним на стадії пред’явлення обвинувачення.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.