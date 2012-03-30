Яценюк: хто не в об’єднаній опозиції - той підтримує Януковича
Під час виступу на з’їзді партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що вже у квітні опозиція має визначити формат виборчої кампанії 2012 року.
|Арсеній Яценюк і Олександр Турчинов
А.Яценюк запропонував, щоб «протягом наступних трьох тижнів ми поставили крапку і публічно оголосили про те, яким чином об’єднана опозиція буде перемагати у виборчій кампанії 2012 року».
Як наголосив А.Яценюк, «Юлія Тимошенко буде на свободі, а в Україні буде відновлено справедливість». Після цих слів зал довго скандував: «Юлі волю!».
За словами А.Яценюка, «опозиція не повинна забувати і про Юрія Луценка та інших політиків, які сьогодні за гратами».
Лідер «Фронту Змін» заявив: «Наш ворог - це режим Януковича». При цьому він наголосив на необхідності «відверто сказати, що той, хто не в об’єднаній опозиції, хто не поділяє наші цілі і цінності, хто не йде з нами на виборчу кампанію, той підтримує Януковича».
На думку А.Яценюка, опозиція має йти на вибори «з новою програмою змін в Україні».