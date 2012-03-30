Регіоналка звинуватила Freedom House у некомпетентності

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

На думку О.Бондаренко, у своїй щорічній доповіді Freedom House зробила висновок, що українська опозиція нежиттєздатна. «За їхнім розумінням, в Україні немає взагалі ніякої життєздатної опозиції, крім Ю.Тимошенко. Тобто до гідної поваги, життєздатної опозиції Freedom House взагалі не відносить, наприклад, ні В.Кличка (лідер партії «УДАР»), ні А.Яценюка (лідер партії "Фронт Змін"), ні Н.Королевську (лідер партії "Україна – Вперед!"), ні О.Турчинова (перший заступник голови партії «Батьківщина»), ні А.Гриценка (лідер партії «Громадянська позиція»)», - заявила депутат.

Вона відзначила, що в заяві “так званої Міжнародної правозахисної організації Freedom House” є й інші “благоглупости”. «Наприклад, те, що їхні експерти впритул не побачили, що українська Феміда карає злочинців незалежно від їхньої партійності», – заявила політик. «І це підтверджує статистична інформація, обнародувана главою МВС Віталієм Захарченком, в якій йдеться про те, що серед тих, хто притягувався до відповідальності за корупцію в 2010-2012 роках, є представники різних політичних сил і значну частину з них становлять також члени Партії регіонів», – наголосила О.Бондаренко.

«На жаль, мабуть, у звіті Freedom House місця для цієї статистики не знайшлося», - заявила вона. «Тому варто запитати – хто і яким чином подавав інформацію про стан справ в Україні, якими даними він оперував і хто ці експерти? Можу припустити, що оцінки, які Freedom House одержував від даних горе-експертів, – некомпетентні, оскільки явно віддають політизуванням і навмисним небаченням того, що не вкладається в суб'єктивну оцінку, що «в Україні все погано», - наголосила депутат.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна правозахисна організація Freedom House заявила, що Президент України Віктор Янукович почав систематичну кампанію зі знищення в Україні будь-якої життєздатної опозиції.

Про це йдеться в доповіді організації про стан свободи у світі за 2012 рік, зокрема, в Україні, яка обнародувана на сайті Агентства ООН з питань біженців.

“У 2011 році Янукович започаткував систематичну кампанію з виключення будь-якої життєздатної опозиції Партії регіонів напередодні парламентських виборів, призначених на 2012 рік. Найважливіше, що прокурори висунули багато різних звинувачень проти Юлії Тимошенко, найсильнішого опонента Януковича, з метою забезпечити кримінальне переслідування”, - говориться в доповіді.

У документі нагадується, що в жовтні 2011 року Ю.Тимошенко була засуджена до семи років позбавлення волі.

Freedom House також відзначає, що вуличні протести проти переслідування Ю.Тимошенко та інших колишніх урядовців припиняли правоохоронці, а організаторів акції заарештовували.

У доповіді також згадується ряд осіб, які були попередньо ув’язнені в 2011 році. Серед них – представники колишнього уряду Ю.Тимошенко і щонайменше 14 осіб, яких звинувачували в руйнуванні пам'ятнику Сталіну в Запоріжжі.

В цілому за підсумками року Freedom House знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.

***Freedom House (скорочено FH – «будинок свободи») – неурядова організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США). Заснована в 1941 році. Відома дослідженнями стану політичних і громадянських свобод (з 1978 року). Свої рейтинги формує на основі опитування експертів відповідно до опублікованої методології. Об'єктами досліджень Freedom House є моніторинг «демократичних змін» у світі, «підтримка демократії» і «захист демократії та прав людини» у світі.

З 1978 року FH випускає щорічні доповіді «Свобода у світі», в яких аналізується стан справ із політичними правами і громадянськими свободами в різних державах і присвоюються відповідні рейтинги, за якими країни діляться на «вільні», «частково вільні», «невільні». Доповіді готують штатні аналітики FH в Нью-Йорку за підтримки наукових радників (фахівців у галузі політології та прав людини з університетів, неурядових аналітичних центрів). При підготовці доповідей використовуються повідомлення місцевих і міжнародних ЗМІ, дані правозахисних груп і особисті спостереження експертів.