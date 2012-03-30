За Іващенка знову візьмуться в понеділок

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий в процесі суддя Сергій Вовк після того, як В.Іващенко, посилаючись на погане самопочуття, попросив зробити відповідну перерву.

«Прошу закінчити сьогодні судове засідання, бо я дійсно почуває себе зле – мені важко сидіти цілий день в одному стані. Прошу оголосити перерву до вівторка, щоб я міг попрацювати зі своїми адвокатами», - сказав В.Іващенко.

Водночас він спростував раніше розповсюджену його адвокатами інформацію про те, що сьогодні до нього приїжджала «швидка допомога».

За словами В.Іващенка, «швидка допомога» приїжджала до іншого підсудного, у якого раптово піднявся тиск.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.