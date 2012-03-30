Грищенко озвучив найоптимістичніший прогноз підписання асоціації з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.«Навіть з чисто технічної точки зору це потребуватиме декількох місяців. Йдеться, в самому оптимістичному варіанті, від 6 до 12 місяців, як ми бачимо на прикладі угод, які були укладені до нас не в такому віддаленому минулому», - сказав К.Грищенко.

Він повідомив, що українська сторона домовилася з ЄС про продовження технічної роботи, спрямованої на підготовку Угоди про асоціацію до підписання.

«Ми усвідомлюємо, що це масштабна робота, яка потребує часу», - додав міністр.

За його словами, практика Євросоюзу свідчить, що навіть менш значущі і масштабні угоди, наприклад, угоди про вільну торгівлю з Колумбією та Перу, які були парафовані у березні 2011 року, і лише через рік, а саме 16 березня цього року, Рада ЄС прийняла рішення щодо їхнього підписання.

На думку К.Грищенка, говорити про набрання чинності парафованою угодою ще рано, оскільки спочатку треба остаточно прийняти усі необхідні рішення в Україні і, відповідно, мають бути ухвалені рішення у ЄС.

«Але це буде за підсумками технічної роботи, яка сьогодні починається. Якщо в Україні ми звикли працювати інколи по 16 годин за нашу зарплату, в ЄС звикли працювати не більше 8 годин за їхню зарплату. Тому ми будемо, зі свого боку, прискорювати цей процес, з тим, щоб якнайшвидше вийти на кінцевий результат», - додав міністр.