Янукович призначив першого заступника голови Держспецзв'язку

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Цуркана першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільнивши з цієї посади Сергія Фесенка.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави. Крім того, В.Янукович підписав указ про призначення Миколи Карпенка заступником голови Державного агентства рибного господарства України. Іншим указом глава держави звільнив Вікторію Жесан з посади члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора інспекційного департаменту. Також звільнено з посади члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Олександра Калініна.

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