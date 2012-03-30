Лавринович знайшов в Україні ще одну біду - юристів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Полтаві.

За словами міністра, виші України випускають «найбільшу кількість юристів на кількість населення», проте є питання кваліфікації цих фахівців.

«Мені важко уявити, як професію фахівця з машинобудування можна одержати в інституті культури. А у нас сьогодні юристів готують в інституті культури, інституті фізкультури, політехнічному. Крім того, є своєрідні юридичні навчальні заклади, які створюються як бізнес. Людина там просто купує документ і користується тим, що він справжній, але юрист він не справжній», - сказав О.Лавринович.