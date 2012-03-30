Хорошковський: Україна планує підвищення цін на газ для населення

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Валерій Хорошковський в інтерв`ю Рейтер сьогодні, 30 березня.

За його словами, у квітні переговори з МВФ продовжаться. "Ми говоримо про умови продовження програми і можливості отримання наступного траншу. Ці переговори йдуть постійно, я в них брав участь, коли був у Вашингтоні. Упевнений, що делегація, яка поїде наприкінці квітня на переговори, також порушуватиме ці питання. Вони не знімаються з порядку денного", - сказав В.Хорошковський.

"Дуже важливо створити систему адресної допомоги і після цього перейти до ухвалення рішення, за яким графіком підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня", - відзначив він.

"І уряд, і МВФ, ми прагнемо до введення економічно обумовлених тарифів. Але ми намагаємося пояснити МВФ, що підвищенню тарифів має передувати інша робота", - додав віце-прем`єр.