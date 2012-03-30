Коморовський подзвонив Януковичу з приводу парафування асоціації

Про це йшлося під час сьогоднішньої телефонної розмови глав держав, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Зокрема, В.Янукович і Б.Коморовський оцінили сьогоднішнє парафування Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом як важливу віху п’ятирічного процесу підготовки цього унікального за змістом і важливого для обох сторін документа. «Високо ціную, що ми разом вийшли на етап парафування, і що Польща підтримала нас на цьому шляху», - зазначив В.Янукович під час розмови.

Крім того, Президент України запросив свого польського колегу на саміт Центральноєвропейської ініціативи, який відбудеться 12 травня у Ялті. Під час розмови В.Янукович також запросив міжнародних спостерігачів від Польщі, як і від інших європейських країн, на вибори до Верховної Ради України, що відбудуться восени цього року.

Розмова відбулася за ініціативи польської сторони, зазначили в прес-службі Президента України.