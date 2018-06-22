З'їзд Батьківщини: діловий настрій і скромні булочки опозиції

Багато Юлі і мало делегатів

У Києві сьогодні пройшов XI з'їзд «Батьківщини».

Це був найскромніший з'їзд зі всіх з'їздів цієї політичної сили. Він проходив у Будинку вчителя, який продовжує занепадати. Такі з'їзди бувають лише в опозиції. Однак, це був найбільш обнадійливий з'їзд. Напевно, в такі періоди в партіях залишаються ті, кого прийнято вважати найбільш відданими та ідейними людьми.

На першому поверсі Будинку вчителя штовхалися делегати з областей.

- Звідки ви? - питаю одного чоловіка.

- Із Запоріжжя. Член бюро обласної організації Геннадій Шевченко, - представився він.

- Ну і як, готуєтеся до кампанії?

- Чому «готуєтеся»? Ми її вже проводимо.

- Представники Яценюка в партнерах не заважають?

- Ми давно сидимо з «Фронтом змін» за одним столом, ми готуємося до об'єднаного списку і спільної кампанії. А що вас власне бентежить? - запорізька група подивилася на мене якось несхвально.

Мене нічого не бентежило, і я розкланялася. Вахтер, який попивав чай недалеко від гардероба, зухвало й глузливо питав гостей, що проходили: «Щось у вас погано з фуршетом. Ось бувають такі партії, столи ломляться, а у вас тільки булочки для делегатів та чай...»

«Коли ми прийдемо до влади, то у вас буде хороша пенсія, і вам не потрібно буде під'їдати на фуршетах», - кинув хтось із делегатів через плече, прямуючи вгору.

- Чому так мало людей? - поцікавилася я у народного депутата Лева Бірюка.

- Щоб провести повний з'їзд, треба організувати регіональні конференції в областях, - пояснив пан Бірюк. - Ми визначили квоти, від чотирьох тисяч один делегат. Раніше ми приймали квоти: один представник від кожної сотні. Зараз в опозиції можливості скромніші. Навіть якби ми привезли автобуси, то влада почала б кричати: хіба це опозиція? Скромність прикрашає людину, правда?

Я піднялася нагору. Оглядаючи зал з'їзду, я побачила, що народних депутатів від фракції БЮТ було мало. Напевно, так було задумано. Розгледіла Лева Бірюка, Сергія Терьохіна, Володимира Бондаренка. Пришли самооборонці Юрій Стець і Олесь Доній.

Нарешті почався з'їзд. Стіл президії був прикрашений двома біло-червоними букетами. На два невеликі екрани виводилися зображення Юлії Тимошенко. Юлія Володимирівна на з'їзді, на суді, в залі засідання суду над Луценком. Тут було багато-багато Юлі. Це все трохи нагадувало засідання Печерського суду над нею.

Я бачила ті самі обличчя, відчувала згуртованість. Люди з обласних апаратів партії, прихильники... Я багато разів намагалася збагнути це почуття, яке відчувають до неї журналісти, після того, як вона стала в'язнем. Їй співчувають усі. Що це – українська плаксивість і любов до жертв? Співчуття до жінки? Точніше, все: це повага до бійця, до мужності, яку прийнято вважати нежіночою. Її прихильники отримують політичний притулок, а вона в своїх переконаннях іде до кінця. Здається, готова йти до самого кінця. Під час виступу нардеп Юрій Одарченко розповів, що під час візиту до в'язниці трьох бютівців тільки один із них потрапив у камеру до Тимошенко. Для двох інших, які приїхали в Качанівку без надії її побачити, Тимошенко передала загорнутий у серветку шматочок тюремного хліба.

Але, повертаючись до початку з'їзду... Його ведучий Олександр Турчинов першим гостем з'їзду оголосив Юлію Тимошенко. Пролунали овації і скандування «Юля». Зал потім іще кілька разів уставав і багато раз повторював: «Юля».

Навіть за гратами я чую стукіт ваших сердець

А за кілька хвилин Турчинов зачитував недовге привітання, в якому Тимошенко писала, що «навіть тут, за гратами, я відчуваю вас, чую стукіт ваших сердець, живу вашими побажаннями і надіями. Справжню свободу не зупинити і не посадити. Тому я все одно – з вами!».

Прониклива промова була в принципі. Юлія Тимошенко дуже хотіла бути почутою: «Сьогодні я прошу і благаю вас тільки про одне: ОБ'ЄДНУЙТЕСЯ! Забудьте про всі різночитання, про амбіції, про вузькі партійні інтереси, про ідеологічні розбіжності. Закрийте їх на замок, подаруйте опонентам, втратьте, заховайте, викиньте – і забудьте, де вони лежать. Це найменше, що нам зараз потрібно. Одна-єдина ідея і одна-єдина стратегія, заради якої варто відкинути, відкласти убік, на завтра решту всіх тем і розмов. Ця ідея, ця стратегія – єдність демократичних опозиційних сил України! Єдність негайна і безальтернативна».

Тимошенко просила ввести мораторій на критику один одного, бути обережними, говорила, що влада давно плювати хотіла на світову спільноту і реакцію Європи і Америки, але вона боїться одного – об'єднаної опозиції.

Спільний ворог

Потім вийшов лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк. «Справедливість у цій країні переможе. Юлія Тимошенко вийде на свободу. Об'єднана опозиція зробить усе, щоб на свободу вийшли Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, - правильно почав він свою промову, здавалося, що зал чекав саме цієї фрази. - Ми повинні подолати родове прокляття української демократії, нездатної об'єднатися навіть перед розстрілом. Яценюк не затягував виступ. Він говорив про європейські плани країни. Про те, що країні потрібні зміни. Що спільний ворог — корупція. Спільний ворог — режим Януковича.

Далі Арсеній Яценюк оголосив, що переговори про формат кампанії вже на фінішній прямій. Що до 10 квітня мають погодити спільний список мажоритарників і припечатав альтернативну опозицію тим, що якщо вони не йдуть колонною з КОДом, то підтримують Януковича.

Лист Юрія Луценка з СІЗО зачитав його брат Сергій. Там була прогнозована заява про те, що «Самоборона» вливається в “Батьківщину”, закликав до об'єднання всіх політсил, включаючи «Удар» Віталія Кличка.

Посада або єдність

Одним з останніх виступав Олександр Турчинов. Говорив про Тимошенка, про Луценка, про самопожертву.

- Ви готові втратити посаду або місце в списку заради єдності і перемоги? - питав він усіх.

Зал ствердно загудів.

- Голосніше, - знову звернувся Турчинов.

- ТАААК, - пролунало у відповідь.

Турчинов говорив правильні речі про те, наскільки серйозно вони відповідають за кожного депутата. Що «Батьківщину» не вдалося розколоти, хоча частина депутатів виявилася не готовою працювати в опозиції. Зачитав резолюцію про те, що протягом місяця партія обіцяє створити спільний партійний список.

Після з'їзду (він зайняв близько трьох годин) не було звичайної помпезності, великих кучкувань учасників. Головним героєм журналістів був Яценюк: давав на вулиці брифінг, повторюючи, що Кличку треба йти на вибори мера і що опозиція не може втратити столицю, віддавши її Попову. Повторював, що наш спільний ворог – це корупція, бідність, продажні судді і прокурори. Десь за його спиною стояв Микола Мартиненко.

У мене залишилися ще деякі враження і деякі сумніви від певних людей. Але про них я промовчу, щоб не бути суб'єктивною. До того ж - Тимошенко з Качанівки попросила всіх про мораторій на критику. Вона просила про це не мене, але я сьогодні приєднаюся до мораторію, тому що теж хочу, щоб мені повернули Батьківщину. Без лапок. Може, вийде.

Маша Міщенко

Фото УНІАН