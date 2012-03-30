Шевченко: Опозиція не казатиме ЄС, не ратифікуйте цю угоду

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав сьогодні у Варшаві народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Шевченко.

Він відзначив, що засуджена торік до семи років ув’язнення екс-прем’єр України Юлія Тимошенко підтримуватиме якнайшвидше набуття чинності цього договору навіть якщо залишатиметься за гратами.

«Якщо якісь недруги української євроінтеграції розраховують, що ми – опозиція – за цих обставин будемо говорити: не підписуйте та не ратифікуйте цю угоду, то так не буде. Ми закликаємо ЄС рухатися вперед», - сказав депутат.

Він назвав «потрібним» цей договір для України, позитивно оцінивши сьогоднішнє парафування документа.

«Ми дуже раді, що документ парафований. У нього вкладена тонна праці різних урядів і дипломатів, і наших закордонних партнерів. Думаю, було б повною катастрофою, якби парафування не відбулося, і цей документ пішов би у смітник», - сказав він.

А.Шевченко заявив, що «жодні політичні негаразди в Україні» не повинні стати перешкодою введення в дію цієї угоди.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз сьогодні парафував договір про асоціацію з Україною, положення якого вдалося остаточно погодити - після близько 5-ти років переговорів - у грудні минулого року.

Документ, котрий також передбачає створення зони вільної торгівлі, має наблизити українців до повноцінного членства в Євросоюзі, котрий зараз об’єднує 27 держав.

Раніше представники ЄС заявляли про неможливість підписання та ратифікації документу доти, доки українська влада не звільнить засуджену у жовтні минулого року Ю.Тимошенко та забезпечить її участь у цьогорічних парламентських виборах.

Довідка УНІАН. Договір про асоціацію може набути чинності лише після його підписання та ратифікації національними парламентами усіх 27 держав Євросоюзу, Європарламентом та Верховною Радою України.