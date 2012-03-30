Шевченко: Опозиція не казатиме ЄС, не ратифікуйте цю угоду
Представники української опозиції підтримують якнайшвидше підписання та набуття чинності парафованої сьогодні угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав сьогодні у Варшаві народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Шевченко.
Він відзначив, що засуджена торік до семи років ув’язнення екс-прем’єр України Юлія Тимошенко підтримуватиме якнайшвидше набуття чинності цього договору навіть якщо залишатиметься за гратами.
«Якщо якісь недруги української євроінтеграції розраховують, що ми – опозиція – за цих обставин будемо говорити: не підписуйте та не ратифікуйте цю угоду, то так не буде. Ми закликаємо ЄС рухатися вперед», - сказав депутат.
Він назвав «потрібним» цей договір для України, позитивно оцінивши сьогоднішнє парафування документа.
«Ми дуже раді, що документ парафований. У нього вкладена тонна праці різних урядів і дипломатів, і наших закордонних партнерів. Думаю, було б повною катастрофою, якби парафування не відбулося, і цей документ пішов би у смітник», - сказав він.
А.Шевченко заявив, що «жодні політичні негаразди в Україні» не повинні стати перешкодою введення в дію цієї угоди.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз сьогодні парафував договір про асоціацію з Україною, положення якого вдалося остаточно погодити - після близько 5-ти років переговорів - у грудні минулого року.
Документ, котрий також передбачає створення зони вільної торгівлі, має наблизити українців до повноцінного членства в Євросоюзі, котрий зараз об’єднує 27 держав.
Раніше представники ЄС заявляли про неможливість підписання та ратифікації документу доти, доки українська влада не звільнить засуджену у жовтні минулого року Ю.Тимошенко та забезпечить її участь у цьогорічних парламентських виборах.
Довідка УНІАН. Договір про асоціацію може набути чинності лише після його підписання та ратифікації національними парламентами усіх 27 держав Євросоюзу, Європарламентом та Верховною Радою України.