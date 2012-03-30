Льовочкіна: ЄС не запропонував компенсаторів для економічних втрат України

Таку думку кореспондентові УНІАН в Польщі висловила у п'ятницю народний лепутат України від Партії регіонів Юлія Льовочкіна.

«Та буде він підписаний, тому що Європа дуже прагматична. Це економічно вигідно Євросоюзу», - сказала вона.

Ю.Льовочкіна зазначила, що для України цей договір має в першу чергу політичне значення, підкресливши, що економічно українська держава в перші 3-5 років дії документу чекають значні втрати.

«Ми підписуємо, по-перше, з політичних міркувань, тому що ми повинні просуватися в реалізації свого європейського вибору», - сказала депутат, назвавши існування зони вільної торгівлі з ЄС обов'язковою умовою євроінтеграції України.

Депутат повідомила, що передбачене договором скасування мита на імпорт автомобілів призведе до втрати доходів держбюджету на 10%.

Крім того, Україна, згідно документу, бере на себе зобов'язання упроваджувати європейські стандарти у сфері енергетики, що зажадає від влади інвестицій "на мільярди доларів", яких у країни немає.

Ю.Льовочкіна сказала, що ЄС не запропонував компенсаторів для економічних втрат України, зауваживши, що документ також може призвести до втрати конкурентоспроможності українських виробників у низці інших галузей.

Водночас, по її словами, в більш довгостроковій перспективі втрати одних українських виробників мають компенсуватися - завдяки зоні вільної торгівлі з ЄС - зростанням конкурентоспроможності інших.