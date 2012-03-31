Наша Україна: борги з виплати зарплат перетнули межу в 1 млрд. грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», депутат звертає увагу на небезпечну тенденцію - з початку року сумарні борги з виплати зарплат на підприємствах України перетнули межу в 1 млрд. грн., а тепер вже другий місяць іде їх нагромадження.

«Загалом за січень-лютий заборгованість зросла на 9,5%, і при цьому її накопичення спостерігається в 13 областях країни, а також в АР Крим та м. Севастополі. Тобто – у більшості регіонів. Тож виходить, що влада лівою рукою роздає соціальні обіцянки, а правою накопичує заборгованості з виплати зарплат», - сказав В.В’язівський.

Також, за його словами, цікаво було б дізнатися, чому «тандем лідерів із зарплатних боргів» стабільно складають області, в яких Партія регіонів керує майже одноосібно? Це – Донецька область, в якій з початку року заборгованість зросла на 21,5%, та Харківська область, в який за лютий борги трохи зменшилися, але загалом з початку року зросли більше, ніж на чверть.

«Якщо нині влада так опікується соціальними питаннями, може, пора робити кадрові висновки та прибирати тих керівників, які не здатні не те, що покращувати життя народу вже сьогодні, а хоча б не погіршувати його?», - запитує В.В’язівський.