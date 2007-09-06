У Рудьковського пікетувальникам роздали пиріжки і свіжу пресу

Мінтрансзв’язку створює всі умови для комфортного перебування пікетувальників будівлі від блоку "Наша Україна –"Народна Самооборона".

Як повідомляє прес-служба Мінтрансу, працівники міністерства за дорученням міністра Миколи Рудьковського надали учасникам безстрокового пікетування "харчі та напої, зокрема, солодку та мінеральну воду, пиріжки, тістечка тощо".

"Також пікетувальникам було роздано свіжі періодичні видання. Невдовзі планується нагодувати демонстрантів обідами, адже люди стоять під будівлею з самого ранку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, працівники Мінтрансзв’язку провели екскурсію по будівлі міністерства для студентів-демонстрантів.

У рамках екскурсії студенти побачили споруду, зокрема, конференц-зал та залу для засідань, їдальню, робочі кабінету співробітників апарату, а також ознайомилися з роботою міністерства, зазначають у прес-службі.

Перед будівлею міністерства також було виставлено лави для відпочинку демонстрантів та столи для їжі.

"Коли на вулиці стане холодно, пікетувальникам буде надано теплий одяг", - обіцяють у Мінтрансі.

Як відомо, представники НУНС оголосили безстрокову акцію з пікетування Мінтрансу з вимогою виконати доручення президента про звільнення Рудьковського.

Українська правда