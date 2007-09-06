Партія регіонів заявляє, що вільні і прозорі вибори виключно важливі для міжнародної репутації України.

Про це йдеться в заяві, переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів.

«Вільні і прозорі вибори виключно важливі для міжнародної репутації України. У 2006 році міжнародні спостерігачі визнали наші парламентські вибори чесними і справедливими. Це стало важливою віхою в історії нашої демократії, але ще багато що належить зробити, щоб привести нашу практику до міжнародних стандартів», - наголошується в заяві.

Партія регіонів вважає, що використання так званого «чорного піару» призвело «до ерозії довіри суспільства до всіх учасників». «У «Кодексі поведінки» Партія регіонів заявляє про своє неприйняття такої практики і висловлює надію, що інші партії не вдадуться до такої тактики. Майбутнє нашої країни і її демократії більш важливе, ніж будь-які короткострокові переваги якої-небудь із сторін», - аргументується в заяві.

Партія регіонів в черговий раз виступає за простіший порядок голосування вдома і вважає, що кожен громадянин, який може проголосувати на законних підставах, повинен мати таку можливість. «Демократія створюється завдяки участі кожного громадянина, і можливість проголосувати є істинним виразом демократії. В Україні налічується близько мільйона інвалідів, які мають право проголосувати удома. Більше 600 тисяч з них проживають в західних і центральних областях, де традиційно сильні позиції наших опонентів. Якби ми поставили наші вузькопартійні інтереси вище за наше прагнення сприяти розвитку демократії в Україні, ми б зайняли прямо протилежну позицію. Наша позиція заснована на твердій переконаності у тому, що нашим співгромадянам-інвалідам має бути надана можливість проголосувати, і ми продовжуватимемо відстоювати їх право на це», - наголошується в заяві.

У документі також підкреслюється, що Партія регіонів закликає всіх суб`єктів виборчого процесу підписати «Кодекс поведінки». «Це питання набагато важливіше за будь-які вузькопартійні інтереси партій і блоків; підписання «Кодексу…» свідчить, що ми серйозно підходимо до питання вільних і справедливих виборів», - наголошується в заяві.