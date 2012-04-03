Кличко про вибори, Попова та англійську королеву

Про це написав лідер партії «УДАР» Віталій Кличко у своєму блозі.

«Міський голова повинен отримати підтримку переважної більшості киян, а не 10% стимульованих гречкою виборців. Інших виборів, які сьогодні готують регіонали, з фальсифікаціями та адмінресурсом, у розпал сезону відпусток, ми не визнаємо. Бо їхній результат вже написали на Банковій. А з нами граються - картинками “діяльності” Попова, вбиваючи у підсвідомість киян, що тільки він, Попов, працює і стане мером. Що, нібито, іншого вибору немає. І ми всі знов - об'єкт брутальних маніпуляцій», - цитує В.Кличка прес-служба партії.

Політик звертає увагу на те, що нинішня столична влада і, зокрема, «голова Київської міської державної адміністрації не є самостійними у власних діях. Адже Києвом керує не обраний громадою, а призначений Банковою адміністратор, який повністю залежний від Партії регіонів. Тому він і не вважає себе підзвітним мешканцям міста – у нього інші начальники».

На думку лідера «УДАРу», «вихід з такої ситуації – чесні та прозорі перевибори столичного голови і депутатів Київради. Це повернення меру всіх повноважень – щоб він управляв містом, а не був англійською королевою».

Як вважає В.Кличко, «сьогодні влада боїться тільки нашої свідомої, активної позиції та єдності. Або ми разом повернемо Києву реальне самоврядування, або ж погодимося, що українська столиця - це філія Адміністрації Президента. Кияни мають самі зробити свій вибір. І разом ми повинні його захистити».

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня джерело в органах влади повідомило нашому агентству, що вибори мера Києва можуть відбутися у липні цього року.

Джерело нагадало, що 15 травня закінчуються повноваження нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело не виключило, що саме в цей період парламент ухвалить рішення про проведення виборів мера Києва.

При цьому, за інформацією джерела, одночасно з виборами міського голови можуть відбутися вибори депутатів Київради.