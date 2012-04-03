ВО «Свобода»: у Варшаві були занедбані могили воїнів УНР
00:20, 03 квітня 2012Політика
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Прихильники Всеукраїнського об’єднання "Свобода" в Польщі провели передвеликоднє прибирання могил воїнів УНР, похованих у Варшаві.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
У повідомленні зазначається, що коли 10 березня вони прийшли на кладовище в рамах дня пам'яті Тараса Шевченка, то помітили, що могили засмічені та занедбані. Тоді вони вирішили перед Великодніми святами повернутися і навести порядок на могилах.
Незважаючи на несприятливі погодні умови, акцію було успішно проведено. Після прибирання, учасники на місці старих вінків поклали нарциси – як символ весни і відродження – та запалили лампадки в знак пам'яті та подяки.
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