ЗМІ: Луценка можуть перевести для лікування у стаціонар

Як повідомляє ZN.UA Державна пенітенціарна служба не виключає можливості обстеження, а згодом і лікування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у стаціонарній установі. Про це сказала прес-секретар генерального прокурора Віктора Пшонки Маргарита Велькова.

Вона нагадала, що 1 квітня медкомісія Міністерства охорони здоров`я обстежувала екс-міністра. Він, за її словами, висловив якісь побажання щодо обстежень, які наразі, за інформацією прес-секретаря, вивчає пенітенціарна служба.

В даний момент Державна пенітенціарна служба України вивчає можливості щодо забезпечення цього обстеження і, можливо, лікування Юрія Луценка у певному стаціонарному закладі.

27 лютого Печерський районний суд Києва засудив Луценка до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав його винним у здійсненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 365 (перевищення службових