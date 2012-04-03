Діагноз Тимошенко нажахав її колишнього лікаря
11:53, 03 квітня 2012Політика
5680 0
В`ячеслав Передерій уважно вивчив переклад діагнозу двох німецьких лікарів
|В`ячеслав Передерій
Робити прогнози, скільки часу доведеться лікувати Юлію Тимошенко, він не наважується:
«Я Тимошенко не оглядав, тому покладаюся на переклад діагнозу двох німецьких лікарів, який уважно вивчив. Там написано, що операція їй повинна була бути проведена в перші два тижні - тобто у гострий період у вересні. Зараз потрібне інтенсивне лікування мінімум півтора-два місяці, не більше трьох - і якщо воно дасть ефект, то з операцією можна почекати. І ще там сказано, що «повного відновлення нерва чекати не слід» - тобто людина буде інвалідом! Причому незрозуміло, як препарати, які їй призначені, відіб`ються на інших функціях. Тому загадувати тут дуже складно », - сказав лікар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter