Діагноз Тимошенко нажахав її колишнього лікаря

Колишній лікар екс-прем`єра Юлії Тимошенко бютівець В`ячеслав Передерій зізнається, що опублікований в ЗМІ діагноз нажахав його. Про це він сказав в коментарі «Главкому».

Робити прогнози, скільки часу доведеться лікувати Юлію Тимошенко, він не наважується:

«Я Тимошенко не оглядав, тому покладаюся на переклад діагнозу двох німецьких лікарів, який уважно вивчив. Там написано, що операція їй повинна була бути проведена в перші два тижні - тобто у гострий період у вересні. Зараз потрібне інтенсивне лікування мінімум півтора-два місяці, не більше трьох - і якщо воно дасть ефект, то з операцією можна почекати. І ще там сказано, що «повного відновлення нерва чекати не слід» - тобто людина буде інвалідом! Причому незрозуміло, як препарати, які їй призначені, відіб`ються на інших функціях. Тому загадувати тут дуже складно », - сказав лікар.