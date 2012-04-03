Прокуратура вивела на чиcту воду 100 лжечорнобильців

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на першого заступника прокурора області Анатолія Чумаченка.

«У регіоні незадовільно здійснюється контроль за правильністю видачі чорнобильських посвідчень, що призвело до незаконного отримання особами статусу постраждалих від аварії на ЧАЕС та необґрунтованого фінансування пільг і компенсацій із держбюджету, з початку року прокуратура виявила 100 випадків незаконного надання згаданого статусу», - сказав А.Чумаченко.

Він додав, що в області також порушуються права чорнобильців у сфері житлового та медичного забезпечення, санаторно-курортного оздоровлення, транспортного обслуговування та соціальної реабілітації. Зокрема, перевірками прокуратури встановлені факти порушень прав постраждалих громадян на безоплатне отримання медичної допомоги, придбання ліків на пільгових умовах та позачергове зубопротезування, розподілу путівок на санаторно-курортне оздоровлення.

Крім того, співробітники прокуратури Житомирської області встановили, що в регіоні не повністю дотримуються права дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з організації харчування у школах, забезпеченні житлом та санаторними путівками.

У деяких районах Житомирщини не дотримано вимоги законодавства щодо безоплатного користування чорнобильцями громадським транспортом.

Також А.Чумаченко зазначив, що на Житомирщині досі не завершено переселення майже 500 сімей із зони обов’язкового відселення, більшість з яких мешкає у селах без соціальної інфраструктури.

Загалом за результатами проведених перевірок з вказаних питань протягом 2011-2012 років органами прокуратури області порушено 7 кримінальних справ, внесено 108 приписів та подань, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 42 посадовця, державі відшкодовано 3,5 млн. грн.

*** Кожний четвертий мешканець Житомирської області має статус постраждалого від аварії на ЧАЕС, з її наслідками пов’язана інвалідність 9 тис. осіб, серед яких 445 дітей.