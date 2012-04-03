Круглий стіл «Чи легко бути молодим?»
У четвер, 5 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи легко бути молодим?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
З якими проблемами стикається українська молодь?
Хто п'є більше – батьки чи діти?
Чи легко молоді добитися успіху?
Чи загрожує молодому поколінню комп'ютерна та Інтернет-залежність?
Чому молодь не любить театр?
Чи можна розраховувати на молодь в питанні подолання демографічної кризи?
В ході круглого столу відбудеться обговорення результатів всеукраїнського соціологічного дослідження «Молодь України».
Учасники круглого столу:
1. Юрій Павленко – уповноважений Президента України з прав дитини.
2. Леся Оробець – народний депутат, глава підкомітету з питань базової освіти Комітету ВР України з питань науки і освіти.
3. Марина Ткаченко – експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування.
4. Юрій Рибачук – заступник головного редактора тижневика «Коментарі».
5. Володимир Нікітін - президент Українського педагогічного клубу.
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