У четвер, 5 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи легко бути молодим?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

З якими проблемами стикається українська молодь?

Хто п'є більше – батьки чи діти?

Чи легко молоді добитися успіху?

Чи загрожує молодому поколінню комп'ютерна та Інтернет-залежність?

Чому молодь не любить театр?

Чи можна розраховувати на молодь в питанні подолання демографічної кризи?

В ході круглого столу відбудеться обговорення результатів всеукраїнського соціологічного дослідження «Молодь України».

Учасники круглого столу:

1. Юрій Павленко – уповноважений Президента України з прав дитини.

2. Леся Оробець – народний депутат, глава підкомітету з питань базової освіти Комітету ВР України з питань науки і освіти.

3. Марина Ткаченко – експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування.

4. Юрій Рибачук – заступник головного редактора тижневика «Коментарі».

5. Володимир Нікітін - президент Українського педагогічного клубу.

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