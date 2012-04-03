Німецькі медики пропонують лікувати Тимошенко у клініці Charite

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко.

"У пресі повідомляється про майбутнє переведення Ю.Тимошенко до однієї з українських лікарень за межами харківської колонії. Університетська клініка Charite не може оцінити лікування у цій клініці, тому що вона не знайома з її умовами. Однак, Charite не відмовляється від своєї пропозиції лікувати пацієнтку у нашій клініці", - йдеться у прес-релізі, поширеному клінікою Charite.

Сайт Ю.Тимошенко нагадує, що напередодні прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про доручення генерального прокурора Віктора Пшонки "вжити необхідних заходів, в рамках чинного законодавства, для забезпечення обстеження та лікування Ю.Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії".

”Таке доручення нібито було зроблено за результатами розгляду звернення захисту Юлії Тимошенко, яке було передано депутатами фракції «БЮТ-Батьківщина» 23 березня”, - зазначається у повідомленні сайту Ю.Тимошенко.

Пізніше прес-служба Міністерства охорони здоров’я заявила про створення чергової міністерської комісії з "висококваліфікованих фахівців" для проведення медичного огляду Ю.Тимошенко. При цьому у повідомленні зазначалося, що лікування Ю.Тимошенко «планується організувати в умовах спеціалізованого стаціонару в одному із багатопрофільних медичних закладів міста Харкова, зокрема у Центральній клінічній лікарні "Укрзалізниці" у відділенні патології хребта та периферійної нервової системи».

Захисник екс-прем`єр-міністра України Сергій Власенко заявив, що Ю.Тимошенко наполягає на лікуванні незалежними медиками.

"Жодної довіри медикам Міністерства охорони здоров`я, а також чиновникам медичної частини Державної пенітенціарної служби у Юлії Тимошенко немає. Саме ці люди протягом останніх півроку кожен день писали, що Тимошенко здорова, дозволяючи проведення слідчих дій та інших процесуальних дій з Юлією Тимошенко. Тому доручити вибір медичного закладу тим людям, які ще вчора казали, що вона здорова, напевно нелогічно і нерозумно", - сказав С.Власенко.