«Вітіну тисячу» першими отримають 80-річні

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів, голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Олексій Плотніков, коментуючи повідомлення голови правління «Ощадбанку» про те, що перший транш для виплат громадянам за вкладами Ощадбанку СРСР надійде вже в червні цього року, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Хочу особливо акцентувати увагу на тому, що в першу чергу мова йде про громадян старшого віку, про тих, кому виповнилося 80 років. Тобто держава розуміє, що саме ці громадяни найбільше потребують фінансового піклування, додаткового грошового забезпечення», - зазначив О.Плотніков. «Виплати заощаджень передусім людям старшого віку свідчать про зваженість та реалістичність соціальної спрямованості цієї акції», - зауважив він.

Характеризуючи механізми реалізації програми щодо повернення громадянам коштів Ощадбанку колишнього СРСР, парламентарій сказав, що на подібному рівні ця ініціатива здійснюється вперше в історії. «Щодо практичної реалізації – вона досить реалістична, щодо самого факту – це заслуговує на схвальну оцінку», - додав він. «Бо за всі роки незалежності жодного разу не було вирішено цю проблему. І жоден уряд не підходив до її вирішення так комплексно, як запропоновано в ініціативах Президента України», - наголосив депутат.