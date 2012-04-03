Попов подарував багатодітній родині іномарку

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Сергій та Наталія Ґедз виховують 10 дітей, з них двоє – біологічних, двоє – усиновлених та шестеро прийомних дітей, які залишились без батьківського піклування. Серед вихованців родини є й діти з особливими потребами. Незабаром великій родині Сергія та Наталії Ґедз виповнюється 7 років.

Завітав до дружньої сім’ї очільник КМДА не з порожніми руками – родина отримала новеньку побутову техніку. Серед подарунків і автомобіль Ford Connect Kombs, який діти відразу перевірили на пасажиромісткість. Саме про такий автомобіль вже давно мріяла родина.

Олександр Попов пообіцяв і далі підтримувати родину. Наступним подарунком від міської влади може стати літній відпочинок на морі для всіх членів сім’ї.

«Наше найбільше бажання – аби кожна дитина мала свою родину. Саме тому ми намагаємось максимально підтримувати прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Я висловлюю велику повагу тим людям, які відважуються на такий серйозний крок – створити дитячий будинок сімейного типу. З боку міської влади ми обов’язково сприятимемо створенню таких родин, приділятимемо максимум уваги», – сказав під час візиту до сім’ї Сергія і Наталії Олександр Попов.

Очільник КМДА висловив особливу подяку родині за самовіддану любов до дітей та готовність допомагати дітям з особливими потребами. Він розповів, що сьогодні в Києві проживає 2 тис. 463 дітей-сиріт, з яких 245 – це діти з інвалідністю.

«Наше завдання – забезпечити для кожної дитини право на виховання у сім’ї. І особливу увагу необхідно звернути саме на дітей з інвалідністю. В особі родини Ґедз я хочу висловити щиру подяку всім сім’ям, які не залишились осторонь проблем дітей-сиріт і знайшли в собі сили допомогти саме дітям з особливими потребами. Завдяки таким батькам та атмосфері, яка панує в сім’ї, діти почувають себе повноцінними членами родини та суспільства. Лише сім’я може дати дитині з інвалідністю повноцінний розвиток», – підкреслив Олександр Попов.

Він додав, що Київська міська адміністрація робить все можливе, аби підтримати сім’ї, які прийняли на виховання дітей-сиріт. Особлива увага приділяється родинам, де виховується від 5 до 10 сиріт, серед яких є і діти з інвалідністю. Однією з першочергових потреб цих сімей є забезпечення автотранспортом. В найближчий час міська влада планує вирішити це питання таким чином, щоб кожен столичний дитячий будинок сімейного типу мав у своєму користуванні автомобіль.