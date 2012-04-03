Глави церков вимагають від Януковича звільнити Тимошенко

Як повідомляє персональний сайт Ю.Тимошенко, відповідне звернення було оприлюднене сьогодні народним депутатом України від фракції “БЮТ-Батьківщина” Володимиром Яворівським.

"Ми просимо змінити положення про порядок здійснення помилування, затверджений указом Президента України № 902/2010 від 19 вересня 2010 року, та закріпити право клопотати про помилування не лише за засудженою особою, але й надати це право родичам або іншим особам, які мають відповідний суспільний авторитет і визнання за прикладом визначеного у законодавстві права клопотати про взяття підозрюваних на поруки. Зміна цього положення в умовах ще недосконалої судової системи в нашої державі та в часі проведення судової реформи дасть можливість виправляти помилки правосуддя", - йдеться у зверненні.

В.Яворівський зазначив, що глави християнських церков вирішили звернутися з відповідним клопотанням у зв’язку з численними проханнями сприяти "виправленню випадків застосування вибіркового правосуддя в державі". Він додав, що на переконання релігійних діячів, хоча церква не втручається в державні справи, однак обов’язком церкви є закликання до прощення, милосердя і любові до ближнього. “Переконані, що виявом цих, Богом заповіданих чеснот стало би помилування Ю.Тимошенко та звільнення її від подальшого покарання", - цитує В.Яворівський звернення. Церковні діячі, закликають Президента задовольнити їх клопотання та помилувати Ю.Тимошенко, повністю звільнивши її від відбуття покарання.

Вони також просять використати надані Президенту Конституцією України повноваження для термінової реалізації радикальних і ґрунтовних перемін у сфері державної політики щодо дотримання прав і свобод в українському суспільстві, зокрема, в частині судочинства.

Звернення підписали: глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Греко-католицької церкви Святослав Шевчук, керуючий справами Римо-католицької церкви Маркіян Трофим’як та інші представники християнських церков.