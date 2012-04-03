Луценко не збирається їхати з України ні під яким соусом
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив представникам міжнародної правозахисної організації Freedom House, що не бажає лікуватися за кордоном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам дружина Ю.Луценка Ірина Луценко після відвідування чоловіка у Київському СІЗО.
«На сьогоднішній день до нього заїхала делегація з Freedom House. Чоловік 8 з перекладачем. Це були люди, які знали його ще з періоду роботи в Міністерстві внутрішніх справ, виявились навіть знайомими. Основне запитання, які вони йому задавали, – це причина арешту, бачення цієї ситуації і виходу з неї, про його звільнення. І основне, що вони йому задали: чи не бажає Луценко лікуватись за кордоном? На що Юра відповів, що він не збирається їхати ні під яким соусом з України. Він хоче, щоб його лікували тут, але не в межах СІЗО, а все-таки в стаціонарі», - сказала І.Луценко.
Вона наголосила, що Ю.Луценко повідомив представникам Freedom House про стан свого здоров’я. Також екс-міністр наголосив, що «йому системно, ще до арешту, пропонували виїхати з України, неодноразово натякали, що він може спробувати виїхати і особисто брати участь в Європейському суді».
І.Луценко також повідомила, що її чоловіка підштовхували до виїзду з України, і зараз «вкладають в уста» представників міжнародної організації, чи не хоче він виїхати за кордон.
«Постає питання, хто ж таки хоче Луценка виперти з України, навіть при перебуванні його в СІЗО», - сказала І.Луценко.
Також вона підкреслила, що представники Freedom House не відвідували нову камеру, де утримується Ю.Луценко, а зустрілись з екс-міністром у кабінеті начальника Київського СІЗО.
При цьому І.Луценко охарактеризувала нову камеру, в якій утримується її чоловік, як «курорт». «Це приблизно така ж камера, яку показували як камеру Тимошенко, навіть сервіз стоїть на столі, зроблена вона була за пару днів», - підкреслила І.Луценко.
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня представники Freedom House звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням сприяти в організації їх візитів до ув’язнених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. В.Пшонка запевнив у готовності в межах своєї компетенції сприяти цим зустрічам.
Сьогодні, 3 квітня, представники Freedom House зустрілись у Київському СІЗО з колишнім міністром внутрішніх справ України.