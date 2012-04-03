Луценко не збирається їхати з України ні під яким соусом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам дружина Ю.Луценка Ірина Луценко після відвідування чоловіка у Київському СІЗО.

«На сьогоднішній день до нього заїхала делегація з Freedom House. Чоловік 8 з перекладачем. Це були люди, які знали його ще з періоду роботи в Міністерстві внутрішніх справ, виявились навіть знайомими. Основне запитання, які вони йому задавали, – це причина арешту, бачення цієї ситуації і виходу з неї, про його звільнення. І основне, що вони йому задали: чи не бажає Луценко лікуватись за кордоном? На що Юра відповів, що він не збирається їхати ні під яким соусом з України. Він хоче, щоб його лікували тут, але не в межах СІЗО, а все-таки в стаціонарі», - сказала І.Луценко.

Вона наголосила, що Ю.Луценко повідомив представникам Freedom House про стан свого здоров’я. Також екс-міністр наголосив, що «йому системно, ще до арешту, пропонували виїхати з України, неодноразово натякали, що він може спробувати виїхати і особисто брати участь в Європейському суді».

І.Луценко також повідомила, що її чоловіка підштовхували до виїзду з України, і зараз «вкладають в уста» представників міжнародної організації, чи не хоче він виїхати за кордон.

«Постає питання, хто ж таки хоче Луценка виперти з України, навіть при перебуванні його в СІЗО», - сказала І.Луценко.

Також вона підкреслила, що представники Freedom House не відвідували нову камеру, де утримується Ю.Луценко, а зустрілись з екс-міністром у кабінеті начальника Київського СІЗО.

При цьому І.Луценко охарактеризувала нову камеру, в якій утримується її чоловік, як «курорт». «Це приблизно така ж камера, яку показували як камеру Тимошенко, навіть сервіз стоїть на столі, зроблена вона була за пару днів», - підкреслила І.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня представники Freedom House звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням сприяти в організації їх візитів до ув’язнених екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. В.Пшонка запевнив у готовності в межах своєї компетенції сприяти цим зустрічам.

Сьогодні, 3 квітня, представники Freedom House зустрілись у Київському СІЗО з колишнім міністром внутрішніх справ України.