Депутати Алупки висловили недовіру меру-регіоналу
18:40, 03 квітня 2012Політика
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Депутати Алупкінської міської ради висловили недовіру меру Віктору Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження.
|Мер Алупки, фото з сайту "Летняя столица"
Всього в міськраді - 30 депутатів.
Сам В.Толстоног зараз, за неофіційними даними, перебуває на лікарняному.
Зараз обов`язки мера Алупки виконує секретар міськради Павло Постников (ПР).
Сьогодні ж у місті відбувся мітинг з вимогою відставки мера.
Раніше алупкінці звернулися до Президента України Віктора Януковича і депутатів міськради з відкритим листом, де вимагали відправити В.Толстонога у відставку, зокрема, обурення городян викликало узаконення самовільно збудованого в охоронній зоні Воронцовського парку готелю на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію «Шахтар».
В Алупці проживає 8,7 тисяч чоловік.
В.Толстоног був обраний мером восени 2010 року.
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