Депутати Алупки висловили недовіру меру-регіоналу

"За" таке рішення проголосувала абсолютна більшість депутатів, які брали участь в позачерговій сесії - 28 із 29, повідомив УНІАН співробітник секретаріату міськради.

Всього в міськраді - 30 депутатів.

Сам В.Толстоног зараз, за неофіційними даними, перебуває на лікарняному.

Зараз обов`язки мера Алупки виконує секретар міськради Павло Постников (ПР).

Сьогодні ж у місті відбувся мітинг з вимогою відставки мера.

Раніше алупкінці звернулися до Президента України Віктора Януковича і депутатів міськради з відкритим листом, де вимагали відправити В.Толстонога у відставку, зокрема, обурення городян викликало узаконення самовільно збудованого в охоронній зоні Воронцовського парку готелю на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію «Шахтар».

В Алупці проживає 8,7 тисяч чоловік.

В.Толстоног був обраний мером восени 2010 року.