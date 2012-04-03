Ляшко поскандалив на прес-конференції головного санлікаря РФ

Як передає кореспондент УНІАН, депутат увірвався на прес-конференцію, і зажадав пояснення, чому РФ накладає заборону на імпорт українських сирів.При цьому О.Ляшко пропонував Г.Оніщенку українську ковбасу і сир, які приніс на прес-конференцію.

«Це все з Бессарабки. Олена з Білої Церкви передала вам ковбасу», - сказав О.Ляшко.

Депутат звинуватив Г.Оніщенка в тому, що він, як випускник Донецького університету, повинен лобіювати українську продукцію на російських ринках.

Після цього Г.Оніщенко назвав депутата хамом.

Після трихвилинної суперечки О.Ляшка з учасниками прес-конференції Г.Оніщенко і М.Присяжнюк залишили прес-конфренцію.