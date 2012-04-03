Ляшко поскандалив на прес-конференції головного санлікаря РФ
20:54, 03 квітня 2012Політика
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Народний депутат України Олег Ляшко спровокував конфліктну ситуацію під час прес-конференції головного державного санітарного лікаря РФ Геннадія Оніщенка і міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.
Олег Ляшко відрізняється ”запальним характером”
Як передає кореспондент УНІАН, депутат увірвався на прес-конференцію, і зажадав пояснення, чому РФ накладає заборону на імпорт українських сирів.При цьому О.Ляшко пропонував Г.Оніщенку українську ковбасу і сир, які приніс на прес-конференцію.
«Це все з Бессарабки. Олена з Білої Церкви передала вам ковбасу», - сказав О.Ляшко.
Депутат звинуватив Г.Оніщенка в тому, що він, як випускник Донецького університету, повинен лобіювати українську продукцію на російських ринках.
Після цього Г.Оніщенко назвав депутата хамом.
Після трихвилинної суперечки О.Ляшка з учасниками прес-конференції Г.Оніщенко і М.Присяжнюк залишили прес-конфренцію.
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