Луценко звинувачує ПР, що вона ділить Україну на москалів і бандерівців

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО називає запропонований Партією регіонів референдум про статус російської мови та вступу в НАТО спробою відволікти увагу громадськості від невиконаних обіцянок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції у Василькові, коментуючи відповідну ініціативу Партії регіонів

“Це бажання Партії регіонів відволікти увагу суспільства від невиконаних соціальних зобов’язань. Я вважаю референдум на такі теми надзвичайно шкідливим”, - додав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, Партія регіонів навмисно нав’язує суспільству теми, які його розділяють. “Знову грає платівка, яка ділить Україну на два береги – на москалів та бандерівців”, - сказав політик.

Лідер НУ-НС висловив переконання, що проведення такого референдуму ніяк не вплине на добробут українців.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів виступила з ініціативою провести референдум на теми статусу російської мови, позаблокового статусу України і прямого обрання керівників обласних та районних адміністрацій.