У Туреччині вибухнув нафтопровід, що постачає нафту з Іраку (фото)
10:03, 05 квітня 2012Політика
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На сході Туреччини в результаті потужного вибуху сьогодні загорівся нафтопровід Кіркук-Юмурталик (поблизу міста Джейхан), куди надходить нафта з Північного Іраку.
Загорівся нафтопровід Кіркук-Юмурталик, фото habermonitor.com
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на місце НП направлено пожежну команду нафтогазового концерну "Боташ" і турецькі сили безпеки.
Причини події поки не встановлені. Згідно з інформації, що надходить, диверсію влаштували бойовики сепаратистської Курдської робітничої партії (КРП).
З сусіднього Іраку до Туреччини часто проникають загони КРП, яка майже 30 років воює з турецькими військами, домагаючись автономії на південному сході країни, де здебільшого проживають етнічні курди. Сепаратисти періодично скоюють теракти, підриваючи, зокрема, економічні об'єкти.
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