У Туреччині вибухнув нафтопровід, що постачає нафту з Іраку (фото)

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на місце НП направлено пожежну команду нафтогазового концерну "Боташ" і турецькі сили безпеки.

Причини події поки не встановлені. Згідно з інформації, що надходить, диверсію влаштували бойовики сепаратистської Курдської робітничої партії (КРП).

З сусіднього Іраку до Туреччини часто проникають загони КРП, яка майже 30 років воює з турецькими військами, домагаючись автономії на південному сході країни, де здебільшого проживають етнічні курди. Сепаратисти періодично скоюють теракти, підриваючи, зокрема, економічні об'єкти.