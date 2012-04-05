Пенсіонер із Макіївки висунув звинувачення владі й міліції

У Донецьку пенсіонер - інвалід 1-ї групи Микола Павлов, учасник протестного мітингу 2 квітня біля стін обласної прокуратури, обвинувачує міліцію у тому, що зараз перебуває у лікарні і тепер йому знову необхідна операція на серці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він вчора повідомив журналістів, які відвідали його у лікарні.

М.Павлов розповів, що він переніс 5 операцій на серці, у нього на серці стоїть кардіостимулятор. На мітинг він приїхав з Макіївки, щоб підтримати громадських діячів, які виступають проти грабіжницького підвищення тарифів на ЖКГ, за повернення вкладів і проти прокурорського, а також суддівського свавілля в області.

«Я приїхав на мітинг з Макіївки... Коли наші хотіли встановити намет, прибіг ВМОП чи як вони там…. Вони молоді, їх нагнали…Шпурнули мене убік, а я на милицях, вони ж бачать, що я на милицях… Я впав, сильно вдарився, - розповів про події 2 квітня М.Павлов. - Мені викликали швидку допомогу, лікарі надали мені медичну допомогу і відвезли в кардіологію. Зараз я перебуваю в кардіології…».

За словами інваліда, тепер йому «знову потрібна операція, тому що пульс знову знижуватиметься, а це вже, як мовиться, смертельний результат».

У тому, що він потрапив до лікарні, М.Павлов обвинувачує міліцію і ту владу, яка її штовхає сьогодні на протестуючих і незадоволених людей похилого віку.

«Що ж це за влада у нас, фашистська така, я не знаю, в якій ще країні можна нападати на людей похилого віку, на інвалідів… В Європі вони б вже самі пішли у відставку, а у нас беззаконня, все не згідно із законом, а за поняттями…. Вони ненавидять нас як людей, хочуть з нас рабів зробити», - з гіркотою говорить пенсіонер. І при цьому додає: «Так що ж це за країна, де на інвалідів, на людей похилого віку нападають безпорадних?... І це буде, поки народ не повстане, тому що терпіння вже закінчується».

Коментуючи сьогодні кореспонденту УНІАН інцидент, який стався на мітингу 2 квітня біля стін прокуратури, керівник прес-служби Донецького міського відділу міліції Ольга Почкалова сказала, що міліція там тільки охороняла громадський порядок. «Співробітники міліції нічого там неправомірного не робили, а навпаки - охороняли громадський порядок. Чоловік, якого «швидка» забирала, у нього порушення роботи кардіостимулятора, але це ніяк не пов'язано з якимись фізичними діями», - заявила О.Почкалова.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Донецьку під час протестного мітингу біля стін обласної прокуратури після втручання міліції пенсіонера-інваліда, одного з учасників акції забрала карета швидкої медичної допомоги.

Мітинг, який зібрав близько 200 учасників, був організований Донецькою обласною громадською організацією «Союз ошуканих вкладників». За словами організаторів акції, метою мітингу було, перш за все, «показати власті, що народ не мовчатиме, це протест проти злочинної, антинародної політики чиновників, які знущаються і грабують народ». Мітингувальники мали намір закінчити акцію установкою намету. Але з боку обласної прокуратури вийшла спецрота міського відділу міліції - 8 осіб, одягнених у чорну форму, споряджених палицями, і кинулася напролом в натовп мітингувальників, в основному людей похилого віку. Пенсіонери стали кричати «Геть!» і не давали міліціонерам безперешкодно пройти до намету. У колотнечі люди похилого віку стали падати на асфальт, а одному немолодому інваліду на милицях довелося викликати швидку медичну допомогу. Тоді ті учасники мітингу, які мали встановити намет, стали відходити убік, щоб убезпечити людей похилого віку від міліції. Правоохоронці також вийшли з натовпу і почали супроводжувати тих мітингувальників, в руках яких опинився згорнутий намет.

На запитання УНІАН, яка мета присутності на мітингу спецроти міліції, правоохоронці відповіли: «Нам поставлено завдання не дати встановити намет перед прокуратурою, оскільки це заборонив суд». Більше нічого міліціонери додати не змогли і на заперечення не реагували.