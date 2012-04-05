Колишній посол США уже не впевнений, чи Янукович розуміє, що робить

Про це пише тижневик Weekly.ua. За інформацією видання, С.Пайфер виступив з різкою критикою української влади, виступаючи на конференції «Дрейф України від Європи і західна реакція». Вона відбулася наприкінці березня в дослідницькому центрі Brookings Institution у Вашингтоні.

«На західному напрямі зовнішньої політики В.Янукович припустився величезної помилки, - схоже, він увірував, що Захід якимсь чином перестане звертати увагу на проблеми демократичного розвитку України. Це частково можна пояснити помилковою думкою, яка існує в Києві, що Україна більше потрібна Європі, ніж Європа Україні. Час же для подібних висновків виявився найбільш невідповідним», - сказав посол.

С.Пайфер зазначив, що багато хто в Європі і так без особливого ентузіазму ставляться до ідеї прийняття України до Євросоюзу, а відхилення України від демократичних принципів тільки дає більше підстав для аргументів про те, що ця країна не готова стати частиною європейського співтовариства. «Результат буде негативним для В.Януковича. З одного боку, зіпсуються його відносини з Європою і Сполученими Штатами, що погано само по собі, а з іншого - погіршення відносин із Заходом ослабить його позиції на переговорах з Росією. Питання полягає в тому, чи розуміє це В.Янукович. Ще минулого року мені здавалося, що розуміє, але тепер я починаю в цьому сумніватися…», - відзначив дипломат.

С.Пайфер зізнався, що його непокоїть питання, чи «хвилюють ці проблеми В.Януковича взагалі, або він настільки захоплений процесом зміцнення своєї власної влади, особливо, у області економіки, що зовсім не печеться про зовнішню політику». «Можливо, так і є насправді. Але, на мій погляд, В.Янукович не може дозволити собі такої розкоші, оскільки рано чи пізно він зіткнеться з дуже серйозними проблемами», - зазначив посол.