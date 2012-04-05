До кінця року Україна і Росія поділять Чернігівщину

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на представника України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України Леоніда Осаволюка.

Робочі групи Спільної демаркаційної комісії виносять та позначають лінію державного кордону на місцевості.

Цього року має бути завершено виконання демаркаційних робіт на українсько-російському кордоні на ділянці Чернігівської області та розпочато такі ж роботи в Сумській області.

Виконання демаркаційних робіт виконуватиметься згідно з Планом робіт з демаркації державного кордону.

Чергове засідання Спільної українсько-російської демаркаційної комісії відбудеться в Києві наприкінці квітня цього року.