Круглий стіл "Електронні закупівлі - шлях до електронного урядування"

У середу, 11 квітня, у столичному готелі “Київ” (вул. Грушевського, 26/1), відбудеться круглий стіл “Електронні закупівлі – шлях до впровадження електронного урядування”, організований проектом USAID ЛІНК.

Початок круглого столу - о 10:00, реєстрація - о 9:30.

Мета круглого столу – обговорити, яким чином Стратегію розвитку системи державних закупівель можна узгодити з концепцією розвитку електронного урядування в Україні, у тому числі через упровадження електронних закупівель.

Взяти участь у роботі круглого столу запрошено урядовців, які мають стосунок до питань електронних закупівель та електронного врядування, а також представників приватного сектору, організацій громадянського суспільства, інших зацікавлених осіб.

Для обговорення запропоновані такі питання:

Електронні закупівлі в Україні: стан справ, проблеми та переваги.

Елементи концепції електронного врядування в Україні.

Можливі шляхи впровадження електронних закупівель в Україні.

Стратегічні кроки з упровадження електронних закупівель: приклади інших країн.

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Тел: (044) 425-47-47.

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*** Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК) є спеціалізованим проектом у сфері економічного розвитку, що має на меті посилити конкурентоспроможність регіонів і територій через удосконалення регулювання підприємницької діяльності, підвищення продуктивності підприємств, збільшення стратегічних інвестицій з боку інноваційно-орієнтованих фірм, зміцнення галузевої кооперації, ефективний ринок землі та удосконалення національного законодавства на підтримку цих складників посилення конкурентоспроможності. Робота проекту зосереджується на створенні й упровадженні стратегічних планів підвищення конкурентоспроможності в економічних регіонах по всій країні, сприянні розвитку конкретних регіональних секторів промисловості, що мають велику імовірність досягнення успіху, та реформуванні законодавчої бази для забезпечення безперешкодної торгівлі, раціональних державних закупівель, земельної реформи та регуляторної ефективності.

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