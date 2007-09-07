Ющенко доручив Кабміну підготувати проект директив на газові переговори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Кабінету Міністрів забезпечити підготовку і подати до 15 вересня 2007 року на твердження проект директив на переговори в 2008 році з питань поставки на територію України природного газу, транзиту територією України і зберігання природного газу, що надійшов з території інших держав і призначений для споживачів за межами України.

Текст відповідного указу Президента (№842/2007 від 7 вересня ц.р.) розміщено на офіційному сайті глави держави.

Разом з тим, Президент доручив Кабміну забезпечити участь представників Міністерства закордонних справ України і Апарату Ради національної безпеки і оборони України в переговорах.

Також Президент встановив, що з офіційними заявами і коментарями з питань позиції української сторони на переговорах виступають прем`єр-міністр України, перший віце-прем`єр-міністр України, віце-прем`єр-міністр України, до функціональних повноважень якого відносяться питання паливно-енергетичного комплексу, міністр закордонних справ України, міністр палива і енергетики України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, перший заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента України в Кабінеті Міністрів України.

Також Президент затвердив Рекомендації щодо розробки директив на "газові" переговори в 2008 році й на середньострокову перспективу (доповнення №1, таємно).

У документі наголошується, що такі заходи вжито з метою створення умов для стабільного функціонування і розвитку ринку природного газу, забезпечення енергетичної безпеки держави і відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України і статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки України».

Цей Указ набуває чинності з дня його публікації.