Прокуратура подумає, чи можна повісити на Тимошенко вбивства Гетьмана і Момота

Генеральна прокуратура України перевіряє інформацію про можливу причетність екс-прем'єр-міністрів Павла Лазаренка та Юлії Тимошенко ще до двох вбивств.

Про цевп'ятницювефірітелеканалу«Інтер»заявив першийзаступникгенпрокурораРенатКузьмін.



"КрімвбивстваЩербаня, миперевіряємоверсіїпро причетністьЛазаренка іТимошенкодо вбивствадонецькогобізнесменаМомота.МомотбувубитийзакількамісяцівдоЩербаня", -розповіввін.Р.Кузьмінстверджує,що ОлександрМомотмавсхожібізнес-конфлікти зП.ЛазаренкатаЮ.Тимошенкояк іЄ.Щербань.



"СьогоднімиперевіряємопричетністьЛазаренка іТимошенкодо вбивстваГетьмана", -сказавР.Кузьмін.



Засловами першогозаступника прокурора, яктільки будедоведено причетністьЮ.Тимошенкодо цих вбивств, їйбудепред'явленозвинувачення, і справабуденаправлена ​​до суду.«Якщоми це недоведемо,явідкритозаявлюнавсюкраїну,що це недоведено ісправа припинена", -сказаввін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter