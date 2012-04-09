Луценка в лікарні охороняють десять міліціонерів: у санітарок - стрес

Під загратованими вікнами з видом на церкву чергують четверо чоловіків, які ведуть зовнішнє спостереження, а двері у саме відділення за дзвінком відчиняє міліціонер, який знаходиться на посту в коридорі з кількома напарниками. Двір лікарні патрулюють ще пара людей у ​​формі, з'ясувала газета "Сегодня".

«Те, що Луценка привезли до нас, - це стрес! - дала відверте інтерв'ю одна з санітарок лікарні. - Стає морально важко працювати, тому що як прийдуть до нього депутати, журналісти... От минулого року, коли намагалися до нього пройти гості (Луценка обстежували в цій лікарні в травні минулого року), обдерли фарбу на дверях, подряпали стіни».

«Начинка» палати, в якій лежить Луценко, - одна з кращих в лікарні (в інших відділеннях ЛШМД також є палати підвищеного комфорту, але перебування там платне, в тому ж відділенні, де перебуває екс-міністр, кажуть, що комфортна палата лише у нього). Держпенітенціарна служба виклала в інтернет відеоролик, на якому апартаменти екс-міністра нагадують комфортабельний номер в готелі: у просторій кімнаті два ліжка, одне з яких - ортопедичне.

«Окремо в палаті встановлена ​​душова кабіна. Зі старого інтер'єру - лише грати на вікнах», - додала дружина Луценка, Ірина, яка побувала у нього в гостях в п'ятницю.