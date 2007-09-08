Ківалов заходить на борт з пістолетом, а Цушко «не в курсі» - Цушко у відпустці

В. о. глави СБУ Валентин Наливайченко зажадав розслідування факту доставки зброї на борт літака народним депутатом 5 скликання, кандидатом у ВР від Партії регіонів Сергієм Ківаловим.

Про це пан Наливайченко повідомив вчора в прямому ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV («Свобода слова» з Куликовим).

Виявляється, влітку цього року в аеропорту «Бориспіль» пасажири міжнародного рейсу помітили, що у одного з чоловіків з собою бойовий пістолет. Пасажири повідомили стюардесу і капітана корабля і завдяки їх зусиллям зброю вдалося вилучити.

Чоловіком, який пройшов на борт без контролю на авіаційну безпеку, виявився народний депутат Сергій Ківалов, він мав з собою нагородний пістолет, заявив в.о. глави СБУ. Валентин Наливайченко зажадав розслідування цієї справи Міністерством внутрішніх справ і Міністерством транспорту, які несуть відповідальність за безпеку в аеропортах.

У тому ж ефірі «Свободи слова» міністр внутрішніх справ Василь Цушко відреагував на цю звістку: «Нічого не знаю, я у відпустці».

"Обком"